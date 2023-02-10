Минтранс Дагестана и АО «СКППК» готовят новое расписание пригородных поездов  по маршруту Махачкала – Дербент

В ходе прямой линии главы республики Сергея Меликова, которая состоялась 25 января текущего года, в эфир поступил вопрос, касающийся увеличения количества рейсов пригородных поездов по маршруту Махачкала – Дербент.

Минтранс РД держит данный вопрос на контроле и сообщает, что изначально на маршруте Махачкала – Дербент работало всего 2 пары поездов. В настоящее время количество пар пригородных поездов по маршруту доведено до 4.

Кроме того, в целях удовлетворения спроса на указанные перевозки, в том числе в связи с увеличением туристического потока в Дагестан в августе 2022 г. увеличена составность пригородных поездов с 4 до 6 вагонов.

Вместе с тем, следует отметить, что долгое время Национальным антитеррористическим комитетом России движение поездов в темное время суток на территории региона было ограничено, что не позволяло оптимизировать расписание пригородных поездов. В настоящее время эти ограничения сняты и Минтрансом РД совместно с АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» прорабатывается вопрос внесения изменений в расписание движения пригородных поездов по указанному маршруту.