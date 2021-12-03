Минсельхоз увеличит финансирование аграрных вузов страны

Ректор Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии Зайдин Джамбулатов принял участие в совещании ректоров аграрных вузов. Встреча прошла под руководством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Говорили о государственной поддержке вузов. Патрушев отметил, что несмотря на ограниченность бюджетных средств, финансирование вузов сохраняется на высоком уровне.

В этом году предусмотрено около 30 млрд рублей. В следующем году бюджет увеличат до 31,2 млрд рублей.

Несколько аграрных вузов включены в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».