Минсельхоз РД промониторил хозяйства отгонного животноводства на качество окота

Республиканское управление отгонного животноводства побывало в отгонных хозяйствах Кочубейской зоны: СПК «Купинский», СПК «Мараж», КФХ «Каскад», СПК «Алиханский», КФХ «Победа».

В общем на данные хозяйства приходится порядка 10 тысяч овцематок, которые завершат окот к середине апреля. На данный момент окотилось 40% овцематок. Сохранность молодняка составляет 80-100%.

Сотрудниками управления отмечен КФХ «Каскад», как хозяйство с хорошей подготовкой к окотной кампании. Здесь обеспечена 100% сохранность ягнят, чему способствовала подготовка: очистка базы, запас кормов.

Минсельхоз РД сообщает, что в целом по республике в хозяйствах отгонного животноводства окот должны пройти около 953 овцематок.