Минприроды Дагестана по пабликациям в телеграм разъясняет

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по публикациям в телеграм – канале МК в Дагестане «А была ли экспертиза?» из еженедельника «Черновик», разъясняет.

В своем интервью каналу ННТ вице-премьер Правительства РД Нариман Абдулмуталибов, говоря о проекте строящегося в Кумторкалинском районе мусорного полигона, четко и ясно обозначил, что данный проект прошел государственную экспертизу. Речи о прохождении проектом государственной экологической экспертизы не было.

В целях пресечения впредь неправильного толкования приводим точные формулировки понятий государственной и государственной экологической экспертизы.

Экологическая экспертиза представляет собой установление соответствия документов, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническим регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и основывается на соответствующих положениях Конституции РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды».

В свою очередь, понятие государственная экспертиза подразумевает оценку соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, становится абсолютно понятным, что проект, как объект капитального строительства, уже прошел государственную экспертизу и на данный момент проходит экологическую экспертизу.

Кроме того, до направления документации для прохождения Государственной экологической экспертизы были проведены общественные слушания. Информация о проведении общественных слушаний была размещена на официальном сайте администрации Кумторкалинского района, Министерства природных ресурсов и экологии РД, а также Управления Росприродназора РФ, участие в слушаниях мог принять любой желающий.