Вакцинация, Образование

Минобрнауки РД мониторит посещаемость школ и садов

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Ежедневную сводку представляют управления образования всех муниципалитетов в Минобрнауки РД по причине возросшей заболеваемости ОРВИ и рисками распространения коронавируса.

Напомним, что в случае отсутствия 20% и более воспитанников в школах и садах, принимается решение о переводе на карантин или дистанционное обучение.

На сегодняшний день две школы в Буйнакском районе переведены на карантин, некоторые школы Новолакского и Ногайского районов перешли на дистанционное обучение, а в Махачкале закрыто 35 классов разных школ.

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