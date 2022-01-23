Минобрнауки РД мониторит посещаемость школ и садов

Ежедневную сводку представляют управления образования всех муниципалитетов в Минобрнауки РД по причине возросшей заболеваемости ОРВИ и рисками распространения коронавируса.

Напомним, что в случае отсутствия 20% и более воспитанников в школах и садах, принимается решение о переводе на карантин или дистанционное обучение.

На сегодняшний день две школы в Буйнакском районе переведены на карантин, некоторые школы Новолакского и Ногайского районов перешли на дистанционное обучение, а в Махачкале закрыто 35 классов разных школ.