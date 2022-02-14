Миннац Дагестана провел акцию в Международный день дарения книг

14 февраля во всем мире отмечают Международный день дарения книг. В акции дарения книг ежегодно участвуют более сорока стран и регионы страны.

В Дагестане Министерство по национальной политике и делам религий организовало акцию, в рамках которой жителям столицы и гостям города были розданы около 150 книг дагестанских авторов, в том числе и на родных языках. В частности книга «Немеркнущий подвиг: Дагестанцы на фронте и в тылу», книги Фазу Алиевой «Рай под ногами матерей» и «Табуны», книга «Моя дагестанская родина», книга Муфтия Дагестана «Благонравие праведников», книги на родных языках «Антология Поэзии», детские журналы «Соколенок» и другие.

Миннац передал на раздачу 200 книг в книжный магазин «BOOK LARIBA» и кафе «Читаешь».