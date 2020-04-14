Минмолодежи запустило виртуальную гостиную «Дверной косяк»

По инициативе Минмолодежи республики на платформе Инстаграм запущен проект, посвященный вопросам социальной психологии. «Дверной косяк» — это виртуальная гостиная, где в режиме онлайн обсуждаются острые вопросы.

Например, 10 апреля был вопрос «Счастливы вместе или Миссия невыполнима?», ответ на который пытались найти Арсен Джабраилов, руководитель центра психологии «Пси-фактор» и зам. министра по делам молодежи республики Патимат Омарова.

Аудитория выпуска составила четыреста человек, присоединиться к которой можно на официальной странице Минмолодежи РД в Инстаграм.