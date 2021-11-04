Минмолодежи РД провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства

Сегодня, 4 ноября, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан провело ряд онлайн акций, посвященных празднованию Дню народного единства.

Так, в социальных сетях прошла акция «Родные языки», в рамках которой жители региона записывали короткие видеоролики с чтением стихотворений на родных языках и публиковали их на своих страницах. Стихотворения были посвящены Дагестану и России, историческим событиям и легендарным личностям.

Также дагестанцы присоединились к интернет-флешмобу «Фото в национальных костюмах» и опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотографии, на которых примерили национальные костюмы и одежду с элементами традиционных фасонов. Публикации сопровождались тематическими хештегами.

Еще Минмолодежи РД совместно с Союзом женщин Дагестана запустили акцию «Родные рецепты». Ее участникам предлагалось снять на видео или сфотографировать рецепт приготовления традиционных блюд и поделиться ими с пользователями социальных сетей.

Стоит отметить, что в акциях традиционно приняли участие жители муниципалитетов республики: школьники, студенты, педагоги, воспитатели и другие.