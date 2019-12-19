Минмолодежи РД инициирует законопроект о запрете «снюса» в Дагестане

Государственный антинаркотический комитет в режиме ВКС провел заседание, главной темой которого стал запрет «снюса».

Председатель заседания Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, заметил, что регионам необходимо за короткое время разработать законопроект о запрете данного наркотического вещества.

От республики в заседании в режиме ВКС принимали участие Рамазан Джафаров, зам. Председателя Правительства РД, а также представители нескольких ведомств.

После совещания, при обсуждении данной темы Фарман Меликов, начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД, сказал о готовности инициировать законопроект, запрещающий продажу «снюса» в Дагестане.

Этот вопрос продолжает быть актуальным в республике. Так, по итогам массовых рейдов сотрудниками МВД было изъято данное вещество, а также были закрыты несколько точек сбыта «снюса».