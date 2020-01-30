Минкомсвязи РД запустило проект «СООБЩИ имя героя!»

Минкомсвязи РД запустило новый проект «СООБЩИ имя героя!» . Участникам событий 1999 года вручается медаль «20 лет разгрома международных бандформирований». С августа 2019 года списки героев тех событий уточняются совместными усилиями органов власти и муниципалитетов.

Чтобы не оставить ни одного героя без награды по причине отсутствия универсальных списков участников событий более чем двадцатилетней давности на портале «Активный гражданин» создан специальный раздел, в котором можно оставить сведения об участниках событий 1999 года и рассказать об их подвиге.

Все поступившие заявления будут рассмотрены, а сведения – опубликованы в СМИ.