Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева посетила ЦРБ Гунибского района

Татьяна Беляева приняла участие в церемонии открытия кабинета компьютерной томографии в центральной больнице Гунибского района. По словам министра здравоохранения РД, ранее в медучреждение было доставлено эндоскопическое оборудование, и отрадно, что уже подготовлены специалисты для работы на современных аппаратах. В 2021 году мероприятия по усовершенствованию системы здравоохранения района будут продолжены. Запланировано строительство ФАПа в селе Сильта, необходимо проведение мероприятий в целях улучшения состояния лабораторной службы, фельдшерско-акушерских пунктов.

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