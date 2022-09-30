Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева о важности профилактики осложнений от коронавирусной инфекции

«Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в республике остаётся относительно стабильной. Это прежде всего говорит о том, что и медицинские работники, и общественность приложили усилия в начале года, когда проводилась активная вакцинация нашего населения, особенно пожилых людей.

Но даже при таком уровне заболеваемости COVID-19 нельзя говорить о том, что мы не имеем летальных исходов от коронавирусной инфекции, потому что у лиц пожилого возраста, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями COVID-19 протекает тяжело — в сентябре 2022 годы мы потеряли 12 человек от лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.

Сейчас у каждого есть возможность пройти ревакцинацию, ревакцинацию можно пройти вместе с вакцинацией от гриппа. Это позволит избежать тяжелых осложнений пневмонии, добиться того, чтобы болезнь прошла просто как острая респираторная инфекция.

Особенно лицам пожилого возраста нельзя заниматься самолечением, при первых признаках ОРВИ обязательно обращаться за медицинской помощью. При повышении температуры тела свыше 38,5 градусов вызывать врача на дом, для того чтобы своевременно начать лечение, подтвердить или исключить коронавирусную инфекцию, придерживаться рекомендаций врача.

Не пренебрегайте возможностью пройти вакцинацию от гриппа и ревакцинацию от COVID-19 сейчас. Берегите себя и своих близких!»