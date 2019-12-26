Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев отмечен за вклад в развитие цифрового вещания

Сергею Снегиреву вручено Благодарственное письмо, а также памятная медаль «За значительный вклад в создание цифрового телевидения России». Награда вручена от имени гендиректора РТРС Андрея Романченко его представителем в СКФО Александром Стадником.

Снегирев поблагодарил за высокую оценку работы министерства и отметил, что это заслуга всей команды, в которую вошли представители нескольких ведомств. Министр сообщил, что для качественного перехода на цифровое вещание были приложены все усилия.

Отметим, что Дагестан перешел на цифровой формат вещания 14 октября уходящего года.