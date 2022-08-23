Министр Бучаев выступил на августовском совещании учителей

Министр образования и науки Яхья Бучаев выступил с докладом на традиционном августовском совещании учителей. Он рассказал о ключевых направлениях развития системы образования.

«Уважаемый Абдулмуслим Мухудинович!

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, разрешите поздравить всех с наступающим новым учебным годом, пожелать здоровья, реализации планов и ожиданий, свойственных любому новому учебному году. Августовские совещания работников образования по традиции проходят в преддверии 1 сентября. Они служат замечательной профессиональной площадкой для обмена мнениями, позволяют обсудить планы на будущее. И конечно, подводят итоги проделанной работы», — сказал министр.

По информации министра, для достижения стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, определенной в Указе Президента Российской Федерации Путина В.В. от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Министерством просвещения Российской Федерации разработан Мотивирующий мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, который является частью единой системы оценки качества образования и мониторинга эффективности системы управления качеством образования, а также технологией совершенствования модели управления качеством образования.

С 2021 года Министерством образования и науки Республики Дагестан начал применяться новый подход, основанный на целеполагании — нами определяются конкретные цели для достижения показателей мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих управление в сфере образования, декомпозированные в разрезе муниципалитетов. Региональный мотивирующий Мониторинг становится частью единой системы оценки качества образования, повышения его качества и технологией совершенствования управления образовательным комплексом в Республике Дагестан.

Минобрнауки РД разработало и внедряет с 2022 года мотивирующие мониторинг на муниципальном уровне. Таким образом, цель — до 2024 года сформировать качественную экосистему образовательной среды на базе проводимых мероприятий инфраструктурных и национальных проектов.

В целях популяризации развития образования, повышения качества образования в регионе указом Главы Республики Дагестан 2022 год объявлен Годом образования.

В рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в Республике Дагестан Года образования запланировано открытие различных образовательных учреждений, проведение сессий и научно- практических конференций, а также конкурсов, форумов и соревнований. Большинство мероприятий в соответствии с указанным в плане основных мероприятий по проведению в Республике Дагестан Года образования на сегодняшний день уже реализованы. Уверен, что такое внимание общественности к сфере образования республики позволит вывести систему образования региона на новый уровень.

Реализуется шесть региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ» Национального проекта «Образование». Создание современных условий в образовательных организациях, строительство новых зданий школ и детских садов, модернизация образовательной среды для воспитания и учебы требуют серьезных организационных и финансовых решений.

Общий объем средств, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования, составил 54,3 млрд рублей, в 2022 году — 66,2 млрд рублей, что на 22 % больше, чем в 2021 году. Из них, только на строительство объектов образования в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» выделено 11,0 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд рублей — привлеченные средства из федерального бюджета.

При этом в 2021 году завершено строительство 58 новых объектов образования и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию (19 школ на 5 927 уч. мест и 39 детских садов на 5 149 мест), из которых 32 объекта получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и введены в эксплуатацию (12 школ на 3 974 уч. места и 20 детских садов на 2 039 мест).

Кроме того, в 2022-2025 гг. в рамках федеральных и республиканских программ реализуются мероприятия по строительству 159 объектов образования (103 школы на 40 093 уч. места и 56 детских садов на 8 088 мест). До конца 2022 года в рамках федеральных и республиканских программ должны быть введены в эксплуатацию 74 объекта образования — 30 школ и 44 детских сада, из них в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» 12 школ и 28 детских садов. С нового учебного года в республике уже начнёт функционировать 21 объект образования, построенных и введённых в эксплуатацию в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», из которых 17 дошкольных организаций на 2760 мест и 4 общеобразовательные организации на 1606 ученических мест, все они в настоящее время проходят необходимые процедуры для получения лицензии на образовательную деятельность.

В 2022-2026 годах по поручению Президента РФ реализуется федеральная программа капитального ремонта и оснащения школ «Модернизация школьных систем образования», разработанная Минпросвещения России совместно с Минстроем России. В рамках реализации данной программы в республике в 2022-2023 гг. предусмотрено проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания в 411 зданиях на общую сумму 10,5 млрд рублей, из них в 2022 году — в 210 зданиях на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Подводя промежуточные итоги программы капитального ремонта и оснащения школ в 2022 году, министр отметил, что на сегодняшнюю дату из 210 зданий 191 школы ремонтные работы полностью завершены на 100% в 127 общеобразовательных организациях.