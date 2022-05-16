Министр Абдурахман Махмудов принял участие в эфире проекта «Объясняем.рф»

Министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов принял участие в эфире проекта «Объясняем.рф» . Он говорил о мерах социальной поддержки, в частности о социальном контракте, зарекомендовавшем себя как эффективный инструмент, помогающий семьям формировать постоянный источник дохода у граждан.

«Всего по Республике Дагестан предусмотрено 6777 контрактов. Для того, чтобы охватить всё население, министерством распределены контракты по муниципалитетам с учетом малоимущих граждан. В общей сложности на сегодняшний день уже заключено свыше 4800 социальных контрактов», — отмечает Махмудов.

Соцконтракт можно заключить по 4 видам программ: осуществление индивидуального предпринимательства, мероприятия, направленные на выход из тяжелой жизненной ситуации, контракты, направленные на поиск работы и для личного подсобного хозяйства.

Как пояснил министр, при заключении соцконтракта разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, в которой предусмотрен тот объем помощи, который получит гражданин.