Министерство природных ресурсов и экологии республики Дагестан по факту массовой гибели тюленей на побережье Каспия, сообщает

Инспекторами Минприроды Дагестана совместно со специалистами СКТУ Росрыболовства РФ, Управления Росприроднадзора РФ по РД, а также лаборатории КАСПНИИРХ, с выездом на место, в районе между устьями рек Сулак и Шуринка, установлен факт гибели более 600 особей каспийской нерпы. Данный вид морских биоресурсов занесён в Красные книги РФ и РД. Отобраны пробы биологического материала у погибших особей. По результатам лабораторных исследовании будет установлена причина массового падежа.

Напомним, что массовая гибель тюленей была зафиксирована и в декабре прошлого года. К изучению причин гибели были привлечены специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Была сформирована рабочая группа в состав которой вошли ученые других профильных организаций страны: Института прикладных проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН), Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН, Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19.

Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований.

Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

Было также отмечено, что гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

Выбросы мёртвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи отмечались в 2012 г. и в 2016 г. Добавим, что по данному факту гибели тюленей также будут привлечены ученые профильных научный организаций.