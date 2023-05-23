Минфин Дагестана активно взаимодействует не только с органами власти, но и с религиозными объединениями

Сегодня руководитель ведомства Шамиль Дабишев встретился с полпредом муфтията в центральном территориальном округе Умарсхабом Арсланалиевым и председателем совета имамов Кизляра Шамилем Багандалиевым.

Они выразили благодарность Шамилю Дабишеву за активное участие в духовно-нравственном просвещении населения и вручили врио министра благодарственное письмо и саблю от Муфтията Дагестана.

«Хотим пожелать Вам довольства Всевышнего, здоровья и успехов во всех начинаниях!», — отметил Умарсхаб Арсланалиев.

Шамиль Дабишев со своей стороны выразил признательность за оказанное внимание и отметил огромную роль муфтията в деле обеспечения стабильности и мира в республике.