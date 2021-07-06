Минэкономразвития страны скорректирует сроки выполнения плана развития Дербента

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провел совещание по утверждению плана работы по комплексному развитию Дербента.

На совещании подготовили предложение в Минэкономразвития России о корректировке сроков ввода ряда объектов жизнеобеспечивающей инфраструктуры города ввиду уже подготовленной проектно-сметной документации для ускорения строительства.

План подразумевает создание полноценной современной инфраструктуры города. Федеральный центр финансирует строительство очистных сооружений в Дербенте.

Председатель Правительства Михаил Мишустин после апрельского визита в город поручил Минфину РФ и Минэкономразвития утвердить «План мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2025 года», определив источники его финансирования за счёт бюджетных и внебюджетных средств до 1 августа 2021 года.