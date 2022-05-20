Минэкономразвития России согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года

20 мая прошла коллегия Минэкономики и терразвития РД, где подведи итоги деятельности за 2021 год, а также намечена стратегия на текущий 2022 год.

В начале коллегии Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил уже достигнутые и выполненные задачи, коснувшись разных отраслей республики.

Им также было озвучено, что Минэкономразвития РФ согласовало Стратегию социально-экономического развития Дагестана на период до 2030 года.

Подробно о планах развития республики доложил врио министра экономики и терразвития РД Арсен Рустамов. Он озвучил основные направления развития и объём и тип финансирования на данные цели.