Минэкономразвития России приступило к разработке мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

Минэкономразвития России с Правительством Республики Дагестан и Кавказ.РФ приступили к разработке концепции и мастер-плана по развитию территорий ОЭЗ и ВТРК «Каспийский прибрежный кластер». Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе рабочего визита на Северный Кавказ.

Минэкономразвития России определило ключевые параметры развития прибрежной зоны в границах ОЭЗ Дагестана — всесезонного туристко-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер».

«Площадь туркластера в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 гектаров. К 2026 году предполагается обустроить береговую полосу протяженностью 6 км, создать современную туристскую инфраструктуру. Реализация проекта сможет привлечь не менее 50 млрд инвестиций для развития сферы туризма в Дагестане», — сообщил замминистра.

По итогам рабочего совещания в Дербентском районе также была достигнута договоренность о формировании рабочей группы для определения общего подхода к созданию всероссийского детского центра «Дагестан». Также регионом совместно с Кавказ.РФ будет проведена инвентаризация земельных участков, чтобы выявить градостроительные, транспортные, инженерные, экологические ограничения в границах территории исследования и определить потенциальные участки под строительство новых объектов туристической инфраструктуры.

В ходе осмотра очистных сооружений в Дербенте, Сергей Назаров отметил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в республике — еще один фактор для повышения качества жизни и развития сферы туризма в регионе.

«Первые очистные сооружения в Дербенте планируется запустить в первом квартале 2023 года, благодаря реализации госпрограммы по развитию Северного Кавказа. Их мощность составит 25 тыс. куб. метров в сутки», — сообщил глава г. Дербент Рустамбек Пирмагомедов.