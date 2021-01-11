Минэкономразвития РД представило свой рейтинг экономических событий в Дагестане за 2020 год

Минэкономразвития РД сформировало десятку основных событий экономической жизни Дагестана за прошедший год. В рейтинг вошло открытие на инвестплатформе «Уйташ» завода ООО «Дагполимер», а также создание в республике двух индустриальных парков «Дагдизель» и «Ногайпром». Достижения аграриев республики также вошли в ТОП. Так, в 2020 году с урожаем в 205 тысяч тонн лидерами стали дагестанские виноградари, абсолютные показатели были достигнуты и в уборке риса. Рекордные показатели демонстрирует и рыболовная отрасль — беспрецедентный улов в 20473 тонны на порядок выше предыдущих показателей. Республиканские проекты развития «Формирование комфортной городской среды» и «Мой Дагестан — мои дороги» также включены в рейтинг. Благодаря их реализации во всех муниципалитетах Дагестана проходили мероприятия по благоустройству общественных территорий, а по проекту улучшения качества дорожно-уличной инфраструктуры отремонтировано 384 улицы. Важным пунктом является и продолжение ремонтирования учреждений сферы образования республики, в рамках проекта «100 школ» было отремонтировано 136 объектов. Всего же данный проект позволил благоустроить 470 школ. В рейтинг включена и инвентаризация 1354 объектов незавершенного строительства на сумму более сорока одного миллиарда рублей. Для решения этой проблемы разработан Республиканский пообъектный план по снижению объемов ОНС. Свою строчку в рейтинге заняли и Антикризисные меры, среди которых и снижение налоговой нагрузки на бизнес.

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