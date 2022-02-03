Минэкономразвития Дагестана сообщает о начале приёма заявок в проект «100 школ»

Минэкономразвития Дагестана сообщает о старте приёма заявок для участия в проекте «100 школ». На реализацию проекта в 2022 году предусмотрены средства в размере двухсот миллионов рублей. В числе общеобразовательных учреждений, которые не могут принять участие школы, не включённые в перечень Минобрнауки Дагестана о капитальном ремонте, школы, которые ввели в эксплуатацию менее пятнадцати лет назад, а также школы, чье состояние признано аварийным и др. Отбор проектов будет проводиться на конкурсной основе. Вся необходимая информация на сайте Минэкономразвития РД, а также по номеру 8(8722) 68-01-34.

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