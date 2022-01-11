Минэкономразвития Дагестана планирует запустить проект по капремонту ДОУ

В целях улучшения технического состояния дошкольных образовательных учреждений Минэкономразвития Дагестана планирует запустить республиканский проект по аналогии с проектом «100 школ». Порядок конкурсного отбора утверждён постановлением Правительства РД и, по словам министра экономики и территориального развития Дагестана Руслана Алиева, будет проводиться среди заявок муниципалитетов на капитальное ремонтирование ДОУ. Среди детских садов республики в капитальном ремонте нуждается треть от общего числа.

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