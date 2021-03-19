Минажат Гасанова прокомментировала постановление СФ о господдержке Республики Дагестан

Председатель Комиссии Общественной палаты РД по вопросам экономического развития, исполнения федеральных и республиканских программ и проектов Минажат Гасановна прокомментировала принятие Постановления Совета Федерации РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». По словам Минажат Гасановны, данный документ позволяет надеяться на решение острых проблем, в числе которых проблема опустынивания земель в северной зоне республики, а также проблемы коммунальной инфраструктуры городов республики, в их числе вопросы канализации, водоснабжения и другие. Минажат Гасанова отметила, что решение этих и других проблем требует больших средств и выразила благодарность Председателю СФ Валентине Матвиенко за поддержку Дагестану.

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