Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию города Дербента до 2025 года

11 октября 2021 года Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года, который был представлен Председателю Правительства РФ во время его рабочей поездки в Дагестан 14 апреля. В план вошли мероприятия по строительству и ремонтированию учреждений социальной сферы, реконструкции улиц, закупки нового медицинского транспорта. Всего в плане 85 мероприятий. Финансирование мероприятий из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных средств в общей сложности составляет более ста восьмидесяти миллиардов рублей.

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