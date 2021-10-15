Культура, Экономика

Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию города Дербента до 2025 года

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11 октября 2021 года Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года, который был представлен Председателю Правительства РФ во время его рабочей поездки в Дагестан 14 апреля. В план вошли мероприятия по строительству и ремонтированию учреждений социальной сферы, реконструкции улиц, закупки нового медицинского транспорта. Всего в плане 85 мероприятий. Финансирование мероприятий из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных средств в общей сложности составляет более ста восьмидесяти миллиардов рублей.

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