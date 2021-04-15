Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Меликова за активную деятельность

Во время рабочего визита в Дагестан Михаил Мишустин провёл встречу с Сергеем Меликовым, в рамках которой обсуждались основные вопросы социально-экономического развития региона. По словам Сергея Меликова, среди социально-экономических проблем в республике основными являются три: ситуация в земельно-имущественных отношениях, проблема водоснабжения и водоотведения и проблема ТЭК как в газовой, так и в электроэнергетической сфере. В целях решения проблемы топливно-энергетического комплекса вырабатывается концептуальная позиция с «Россетями», «Газпромом» и Министерством энергетики России. Также, по словам руководителя субъекта, большое внимание уделяется развитию сферы здравоохранения, образования и туристического сектора. Михаил Мишустин в свою очередь поблагодарил Сергея Меликова за активную работу, отметив, что с момента его назначения руководителем региона сделано многое для развития инвестиционной привлекательности Дагестана.

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