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Михаил Мишустин о первом звене здравоохранения

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Михаил Мишустин, пребывающий в Дагестане с рабочим визитом, посетил Центральную городскую больницу города Дербента. Он выразил уверенность, что модернизация первичного звена здравоохранения — это тот самый путь, который позволит всесторонне обновить сферу здравоохранения. Что в свою очередь обеспечит население высококачественной медицинской помощью, конкурентоспособности на уровне страны и на международном уровне.

Отметим, что модернизация первичного звена проводится по поручению президента страны.

Источник: ТАСС.

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