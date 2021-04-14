Михаил Мишустин о первом звене здравоохранения

Михаил Мишустин, пребывающий в Дагестане с рабочим визитом, посетил Центральную городскую больницу города Дербента. Он выразил уверенность, что модернизация первичного звена здравоохранения — это тот самый путь, который позволит всесторонне обновить сферу здравоохранения. Что в свою очередь обеспечит население высококачественной медицинской помощью, конкурентоспособности на уровне страны и на международном уровне.

Отметим, что модернизация первичного звена проводится по поручению президента страны.

Источник: ТАСС.