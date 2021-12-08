МФЦ для бизнеса: решение всего спектра вопросов через «одно окно»

Население уже оценило удобство МФЦ. По примеру теперь действуют и МФЦ для бизнеса, который представляет собой узел взаимодействия малого м среднего предпринимательства с органами государственной и муниципальной власти. Это позволяет систематизированно предоставлять востребованные у бизнеса услуги.

Спектр предоставляемых услуг довольно широк и актуален для предпринимателей: это и консультация по вопросам подготовки и старта бизнеса, и получение субсидий, и оформление лицензий, и услуги корпорации МСП и многое другое.

Особенность МФЦ для бизнеса также и в том, что предприниматели могут выступать не только потребителями, но и партнёрами путем заключения Агентских соглашений.