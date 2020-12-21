МФК «Даглизингфонд» реализует программу «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП»

Программа «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП» включает в себя 4 вида микрозаймов. Микрозаймы может получить любой субъект МСП, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность в Республике Дагестан. Общая сумма основного долга

одного Заявителя по всем договорам микрозайма не может превышать 5 млн рублей.

Общие условия получения займов в МФК «Даглизингфонд» по антикризисной программе:

Заявитель — Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное, осуществляющее свою деятельность и уплачивающий налоги и иные обязательные платежи, на территории Республики Дагестан, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов МСП.

Обязательные условия, предъявляемые к Заявителю:

— Наличие положительной кредитной истории (до 1.04.2020 г.).

— Отсутствие негативной деловой репутации (до 1.04.2020 г.).

— Срок деятельности – не менее одного года.

Платежеспособность Заявителя, определяемая в установленном порядке, является положительной и не ниже запрашиваемой суммы микрозайма и процентов за весь срок его пользования.

Размер обеспечения (с учетом поправочных коеффициентов) превышает сумму обязательств, включающую в себя сумму основного долга и проценты за весь период пользования микрозаймом.

Формы обеспечения исполнения обязательств Заявителем:

— залог имущества,

— поручительства физических лиц,

— поручительство Гарантийного фонда Республики Дагестан.

Срок принятия решения о предоставлении микрозайма — не более 1 рабочего дня с момента представления в МФК «Даглизингфонд» Заявителем полного комплекта документов.

Для рассмотрения вопроса предоставления микрозаймов по данной программе и получения подробной информации необходимо обратиться в «Центр поддержки предпринимательства» расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина 120.