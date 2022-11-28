Межрегиональный патриотический турнир по армейскому рукопашному бою прошёл в Хивском районе Дагестана

Почти двести спортсменов приняли участие в патриотическом турнире, посвящённом Герою России Эседулле Абачеву. Мероприятие состоялось 27 ноября в МБУДО «Хивская спортивная школа» Хивского района.

Его посетили и многочисленные гости, в числе которых главы ряда муниципалитетов и ведомств. Руководство над проведением турнира было возложено на главную судейскую коллегию, утверждённую Президиумом Федерации армейского рукопашного боя Республики Дагестан.

По итогам соревнования, первое и третье место завоевали спортсмены Хивского района.