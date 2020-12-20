«Межконфессиональный диалог» состоялся в Махачкале

Исторический парк Махачкалы «Россия — моя история» собрал представителей разных конфессий: заммуфтия Дагестана Мухаммада Майранова, помощника секретаря епархии РПЦ Махачкалы Иеромонаха Силуана, зампредседателя ЦРО иудейских общин Дагестана Белу Шалумову, директора Центра исламских исследований СК Руслана Гереева. Также во встрече принял участие директор Исторического парка Тимур Велиханов, который, приветствуя участников, подчеркнул как важно молодёжи знать историю и насколько значима работа религиозных учреждений в знакомстве молодого поколения с историей.

Представители конфессий выразили готовность оказать помощь в популяризации исторической эрудиции у своих прихожан.