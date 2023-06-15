Международные отношения: Дагестан и Южная Осетия будут укреплять культурные, экономические и деловые связи

В рамках ПМЭФ Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с Президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

В ходе встречи рассматривались вопросы взаимодействия между Респубикой Дагестан и Южной Осетией в сферах социально-экономического и научно-технического развития.

Было отмечено, что кавказские республики связывают давние дружеские отношения.

Абдулмуслим Абдулмуслимов пригласил Президента Южной Осетии в Дагестан на празднование юбилея поэта Расула Гамзатова.