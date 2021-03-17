Места подвоза воды можно посмотреть в 2ГИС

Власти Махачкалы в связи с перебоями в подаче воды на территории города организовали подвоз и раздачу бутилированной воды.

Городской информационный сервис 2ГИС, понимая важность данной проблемы для населения, подготовил специальную подборку, где можно посмотреть в какие пункты будет организована доставка и выбрать удобный для себя пункт.

Для этого нужно открыть 2ГИС, в настройках города выбрать раздел “Интересное” и найти подборку “места подвоза воды”. Либо просто перейти по ссылке https://go.2gis.com/4prar

Раздача бутилированной воды будет происходить с 16.00 ежедневно.