Общество

Мероприятия в память о блокаде Ленинграда состоялись в республике

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В городах и районах республики состоялись памятные мероприятия в честь 77- годовщины снятия блокады Ленинграда. 27 января жители республики приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой гражданам раздавались информационные буклеты и «символ блокады» — 125 граммовый кусочек хлеба. Дагестанские школьники приняли участие во Всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб». В числе других мероприятий в городе Хасавюрте у Холма боевой славы в память о тех, кто не пережил блокаду, зажгли девятьсот свечей. Мероприятия на территории республики организованы Минмолодежи РД.

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