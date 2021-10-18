Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил Сергея Меликова с избранием на должность Главы Дагестана

Глава города Махачкалы Салман Дадаев поздравил Сергея Меликова с избранием на должность Главы Дагестана. «От имени всего состава администрации города Махачкалы и от себя лично поздравляю Вас с избранием на должность руководителя региона! Вы обозначили перед руководством нашей страны самые важные проблемы, требующие внимания федерального центра, и то, что президент России Владимир Путин поддержал Вас и наша республика получит помощь, в которой сегодня есть необходимость, – один из первых, но очень важных шагов, с которых вы начинаете работу. Решение проблем, накопившихся не за один десяток лет, поможет сделать жизнь дагестанцев комфортнее! Уверен, что Ваша деятельность на ответственном государственном посту будет и впредь способствовать укреплению и дальнейшему развитию экономической и социальной сферы региона, а также повышению уровня благосостояния людей! Искренне желаю Вам успешной работы, достижения всех поставленных целей, доброго здоровья и благополучия», – написал Дадаев на своей странице в инстаграме.

Источник: https://mirmol.ru/politika/salman-dadaev-pozdravil-sergeja-melikova-s-izbraniem-na-dolzhnost-glavy-dagestana/