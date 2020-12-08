Мэр Каспийска сравнил ситуацию в городе с диверсией

Ситуация в городе Каспийске из-за обильных паводков и перебоев с питьевой водой остается сложной. Затоплены улицы садовых некоммерческих товариществ города, жильцы которых вынуждены передвигаться на грузовом транспорте по причине непроходимости иных транспортных средств.

С жителями СНТ встретился руководитель городской администрации Борис Гонцов. Мэр города подчеркнул сложность сложившейся ситуации, сравнив ее с диверсией.

Также мэр направил в отдел торговли предложение одного из каспийчан по установке автоматов воды, которые позволят покупать ее без переплат.