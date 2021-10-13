Мэр Дербента ответил на вопросы журналистов

Город Дербент стал площадкой проведения первого международного этнокультурного фестиваля «Кавказ обетованный». В рамках фестиваля мэр города Дербента Рустамбек Пирмагомедов ответил на вопросы журналистов. По словам главы городской администрации, в ближайшее время в Правительстве РФ будет утверждён комплексный план развития города Дербента, в рамках которого будет реализовано более восьмидесяти мероприятий на сумму свыше ста восьмидесяти миллиардов рублей. «Сейчас, — по словам Рустамбека Пирмагомедова, — создаётся новая история древнего Дербента».

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