Медведев: «Программа «Единой России» оставалась актуальной все пять лет»

Вчера, 9 июня, состоялись заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», где Дмитрий Медведев рассказал о выполнении предвыборной программы 2016 года. По словам Дмитрия Анатольевича, благодаря работе партии «Единая Россия» удалось в самых сложных ситуациях решить те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Председатель «Единой России» отметил ценности и задачи партии, а также охарактеризовал направления её работы за последние пять лет. Особенно Дмитрий Медведев отметил вклад «Единой России» в борьбу с пандемией коронавируса. По всей стране были открыты волонтерские центры, в которых были задействованы более ста тысяч волонтеров, были приняты законы для предоставления помощи пострадавшим, также в числе других мер было направлено более полумиллиарда рублей на закупку СИЗов. Касательно решения социально-экономических вопросов, здесь приняты меры по деофшоризации, для малого и среднего предпринимательства введены налоговые преференции, статус самозанятых был законодательно урегулирован. Большое внимание уделяется сфере образования и медицине, а также другим социальным вопросам. Подводя итоги выступления, Дмитрий Медведев отметил, что все эти годы партия училась, трудилась в целях решения острых проблем. В связи с этим Дмитрий Медведев отметил, что у политической партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах. Проект предвыборной программы и список кандидатов от партии будут утверждены на ХХ Съезде партии, который состоится 19 июня.

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