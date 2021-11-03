Медперсонал Тарумовского района работает в штатном режиме

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. Медицинский персонал Тарумовского района продолжает работать в штатном режиме.

«Выходные дни во время пандемии не для работников здравоохранения. На прививки люди идут активнее, но причина не выходные, а требования наличия QR-кода при посещении торговых точек, на транспорте и других общественных местах. Вчера, к примеру, были привиты 131 человек, что стало своеобразным рекордом, это только первичных. Хочу отметить, что последние 2 недели роста заболеваемости коронавируса не наблюдается. Стационарно лечатся не более 10 человек. Тяжело больных в реанимации 2-3 человека. Жаль, они не были привиты. Все выходные дни прививочные пункты будут работать. Всего с начала вакцинации на 2–е число провакцинировано 8113 человек, вакцина имеется в наличии», — отметила главный врач Тарумовской ЦРБ Лариса Мельникова.

По звонкам жителей пожилого возраста прививки на дому делают участковые медсестры.

В прививочных пунктах Тарумовской ЦРБ и Кочубейской медсанчасти очереди.

«Я получил 2-ю прививку. Без всяких агитаций. Понимаю, что не имею права пренебрегать требованиям Роспотребнадзора», — сказал Магомед Шамилов, сотрудник «Дагэнергосбыта».

В борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Тарумовском районе активно включились сотрудники полиции.

Сотрудники ОМВД России по Тарумовскому району проводят ежедневные дневные, вечерние и ночные рейды по соблюдению распоряжения Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за № 65 от 18 октября 2021 года. Полицейские проверяют продуктовые и продовольственные магазины, супермаркеты, торговые центры, чтобы выявить и пресечь нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, а также проводят мероприятия по выявлению несознательных граждан, которые не хотят носить маски, не привились и тем самым рискуют заразиться COVID-19 и стать разносчиками инфекции.

Активно проверяется общественный транспорт, где гражданам запрещено находиться без средств индивидуальной защиты.

«Каждый человек должен нести ответственность не только за свое здоровье и жизнь, но и за здоровье окружающих. В период распространения инфекции все санитарно-противоэпидемиологические предписания необходимо соблюдать», — отметил Магомед Ахбердилов, председатель Совета старейшин при главе Тарумовского района.