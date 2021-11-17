Политика

Матвиенко назвала бизнес-потенциал Дагестана высоким

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что у Дагестана большие возможности для развития бизнеса. Это позволит развивать экономику в целом.

Об этом Председатель Совета Федерации сказала в беседе с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

«Люди такие талантливые в Дагестане, творческие, мне кажется, малый и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство — нужно создать условия реальные, благоприятные условия для того, чтобы люди не боялись, могли заниматься этим, обеспечивать свою семью, развивать экономику республики», — отметила Матвиенко.

Руководитель Совета Федерации подчеркнула, что необходимо создавать в регионе для того, чтобы этот потенциал раскрылся.

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