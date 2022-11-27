Мать одна и Родина одна

В Историческом парке «Россия – моя история» в Махачкале состоялось мероприятие «Пою я оду матери», приуроченное к Дню матери. На встречу были приглашены мамы, жены и семьи воинов, погибших в СВО на территории Украины.

Держаться вместе и помочь всем, кому необходима поддержка – вот главные задачи организаторов встречи. А также – объединение представителей органов исполнительной, законодательной власти и общественных организаций для оказания поддержки семьям ребят, погибших в специальной военной операции, и близким мобилизованных.

Организовали мероприятие Дагестанское региональное отделение «Женщины бизнеса», сообщество «Сила матерей», актив которого составляют мамы погибших героев – военнослужащих Дагестана. В качестве приглашенных присутствовали заместитель председателя Комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Елена Ельникова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, представители исполнительной, законодательной власти РД, министерств и ведомств, республиканских религиозных учреждений всех конфессий, администрации Махачкалы, общественных организаций.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при исполнении воинского долга. Прозвучала песня «Встанем» в исполнении молодого певца, лауреата многочисленных городских, региональных, всероссийских и международных вокальных конкурсов Мурада Хушлаева.

Ведущая, председатель Дагестанского регионального отделения «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова отметила, что патриотическое мероприятие организовано с целью поддержки тех матерей, которые потеряли своих сыновей в ходе СВО. «В преддверии Дня матери мы решили организовать праздник именно для женщин, родивших и воспитавших наших героев, к сожалению, погибших в СВО, а также матерей мобилизованных ребят. Главная задача, которую мы ставим перед собой, – это доказать, что вы не одни, что в любую минуту можете на нас положиться», — сказала она, обращаясь к родственницам военнослужащих.

Слова поддержки матерям участников СВО выразили и почетные гости, отметившие, что дагестанские женщины воспитали самых лучших сыновей.

Елена Ельникова уверена, что мероприятия такого характера крайне важны, особенно в сегодняшних условиях. «Мы отмечаем День Победы 9 мая, про который говорят, что это праздник со слезами на глазах. Так уж получается, что сейчас у нас со слезами на глазах проходят все праздники, потому что гибнут наши близкие, соотечественники, сыновья, братья, мужья, защищая нашу Родину. Все они – герои России, герои Дагестана», – сказала депутат и заявила, что члены парламентского корпуса республики с первого дня СВО поддерживали и помогали солдатам и их семьям и будут продолжать это делать.

Советник муфтия Республики Дагестан Айна Гамзатова отметила важность проведения подобных встреч. Говоря о значимости матери в воспитании подрастающего поколения, она выразила мнение, что мать воспитывает в ребенке мужество, благонравие и отношение к обществу. «Сегодня здесь присутствуют достойные представительницы нашего общества. Спасибо вам за героев», – поблагодарила она.

Сафижат Мазаева, мать погибшего Магомеда Нурмагомедова, удостоенного посмертно звания Героя России, поблагодарила организаторов и всех присутствующих за внимание и заботу, которую они оказывают семьям погибших и мобилизованных солдат. Вспоминая слова Фазу Алиевой о том, что любая пуля, куда бы она ни летела, все равно попадает в сердце матери, Сафижат Мазаева сказала: «Тем матерям, в сердце которым попала пуля, я желаю здоровья и терпения, чтобы двигаться вперед, двигаться не для себя, а ради других детей, ради мира».

Руководитель Исторического парка Тимур Велиханов выразил свое почтение матерям. «Спасибо, что нашли время и пришли. Мама – это самый важный человек в жизни не только ребёнка, но и каждого взрослого. Спасибо большое всем мамам за их труд, заботу и любовь», – сказал он.

Далее состоялся концерт, посвященный матерям. Воспитанники Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации выступили с музыкально-хореографической программой, исполнив танец «Зарождение жизни».

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/mat-odna-i-rodina-odna/