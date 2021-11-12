Общество

Мастер-план Сулейман-Стальского участвует в конкурсе урбанистических проектов

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Мастер-план Сулейман-Стальского района представили на Всероссийском конкурсе проектов в сфере урбанистики и развития территорий.

Компания ATLAS при поддержке Благотворительного фонда «Умуд» и Администрации Сулейман-Стальского района разрабатывает мастер-план агломерации пяти соседствующих сел в Дагестане: Касумкента, Куркента, Ашага-Стала, Юхари-Стала и Орта-Стала. Сулейман-Стальский район станет первым в России, который получит подобный документ — мастер-план по развитию сельской агломерации.

Главная цель — долгосрочное и устойчивое социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского района, способствующее формированию комфортной и привлекательной среды в соответствии с современными стандартами и запросами местных жителей.

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