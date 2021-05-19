Политика

Манвел Мажонц возглавил заседание Рабочей группы по повышению платежной дисциплины

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18 мая впервые состоялось заседание Рабочей группы по повышению платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы в Дагестане. Возглавил заседание вице-премьер РД Манвел Мажонц. В рамках обсуждения была сформирована концептуальная модель внедрения единого платежного документа на территории республики, а также была предложена инициатива по созданию Регионального расчетно-кассового центра. Манвел Мажонц поддержал предложенные инициативы и поручил продолжить их проработку. Также, в рамках заседания, был представлен новый руководитель рабочей группы, которым стал руководитель Госжилинспекции РД Сергей Касьянов.

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