Манвел Мажонц в эфире канала «Россия 24» рассказал о мерах по ликвидации последствий обильных дождей в Дагестане

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» рассказал о мерах по ликвидации последствий непогоды, в частности и с отключением света.

«Сегодня по состоянию на 8.00 ч. без электроснабжения оставалось более 12 тысяч человек. В результате схода паводковых вод было снесено более 20 км воздушных линий электропередач. Было задействовано со стороны компании ПАО «Россети» 36 бригад, 92 специалиста и 21 единица техники.

На данный момент основные аварии устранены и населению подано электроснабжение. Остаются без энергоснабжения 5 населенных пунктов в высокогорном Тляратинском районе.

В республике создан и круглосуточно действует штаб по устранению последствий аварий, постоянно действует Ситуационный центр при Минэнерго.

Что касается указанных 5 населенных пунктов, восстановление энергоснабжения пока невозможно из-за отсутствия дороги, на месте работают дорожники работают. Как только дорожное полотно будет восстановлено, энергетики в течение светового дня готовы восстановить энергоснабжение», — сообщил Мажонц.

Осадки в республике продолжаются. Власти находятся в режиме повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийно-выездные бригады.