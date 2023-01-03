Мама Малики Шахбановой поблагодарила мэра Махачкалы за исполнения желания ее дочери

«Сегодня в нашем доме случилось чудо. В новогоднее чудо верила с самого детства, но его никогда не было. До последнего не верилось, что мэр города выбрал именно наше желание.

Спасибо большое Ризвану Казимовичу и всем тем, кто был сегодня рядом с ним. Это в первую очередь человек с большим иманом в сердце, это простой и душевный человек, близкий к простому народу.

Он не просто пришёл дать подарок и уйти, я на самом деле почувствовала такую сильную поддержку.

Да, моя девочка хотела увидеть Москву. Она сказала: «Мама! Я очень хотела полететь в Москву, но брата я люблю намного больше».

Это для нашей семьи очень важно. Дай Аллах Вам здоровья! Я даже не могу передать словами все то, что сейчас чувствую», — сказала Айшат Шахбанова.