Максим Решетников сообщил о дополнительных мерах инвестиционных проектов в СКФО

При участии Максима Решетникова состоялось пленарное заседание форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» в городе Пятигорске. Здесь министр экономического развития России сообщил о предложении донастроить меры поддержки корпорации АО «Кавказ.РФ» на фоне санкций западных стран. «У СКФО есть инструмент развития — «Кавказ.РФ. Очевидно, сейчас с учётом текущей реальности требуются дополнительные меры поддержки корпорации», — сказал Максим Решетников. В своём выступлении он особое внимание уделил развитию АПК. По словам министра, Северный Кавказ сможет обеспечить не только внутренний рынок, но и поставлять продукцию в другие регионы.

Вконтакте Одноклассники