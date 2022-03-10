Максим Решетников и Сергей Меликов обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обсудили исполнение региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ и выполнение госпрограммы по развитию СКФО.

Участники совещания рассмотрели вопросы сбалансированного функционирования ЖКХ и ТЭК, а также инвестиционные проекты.

«Для Республики Дагестан развитие инфраструктуры – это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. Минэкономразвития России в рамках своих полномочий готово рассмотреть и поддержать планы региона в том числе по распространению преференциальных режимов на территории Северного Кавказа», – отметил Сергей Меликов.

Он рассказал о результатах реализации госпрограммы СКФО в 2021 году и планах на 2022 год. Обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в регионе, ликвидацию третьей смены обучения в общеобразовательных школах в Республике Дагестан по поручению Президента РФ.

Максим Решетников обещал поддержать приоритетные направления экономического развития республики.