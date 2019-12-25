Максим Орешкин заверил в поддержке инициируемых в Дагестане проектов

24 декабря в здании аэропорта Махачкалы руководитель республики Владимир Васильев и глава Минэкономики РФ Максим Орешкин обсудили вопросы, имеющие первостепенное значение для развития региона. Совещание стало заключительным пунктом в рабочем графике министра в рамках визита в Дагестан.

Глава Дагестан поблагодарил Орешкина за внимание, уделяемое республике, чему, по словам Васильева, свидетельствует в том числе открытие моста. Васильев рассказал об улучшении социально-экономической ситуации. Так, по итогам прошлого года Дагестан получил грант за высокие темпы роста. Как сообщил руководитель региона, в интернете идет обсуждение, на что потратить средства гранта, к обсуждению уже подключились 70 тыс. человек.

Васильев рассказал перспективных направлениях экономики региона: агропромышленный комплекс, туризм, снижение теневой экономики, поддержка субъектов малого среднего бизнеса, создание высокотехнологичных рабочих мест.

Развитию социальной и коммунальной инфраструктуры региона, по словам Васильева, способствует Республиканская инвестиционная программа. Рост доходов позволил увеличить ее финансирование в пять раз. Были упомянуты и реализуемые в республике приоритетные проекты, касающиеся водообеспечения, реконструкции школ, дорог и благоустройства общественных территорий.

Максим Орешкин дал положительную оценку проводимой в республике работе. По словам министра, получение гранта говорит об эффективной политике власти. Он отметил развитие транспортной инфраструктуры, как одно из ключевых направлений. Как заявил Орешкин, в ближайшее время ожидается реализация других крупных объектов в этой сфере: будут построены дороги, которые в обход Дербента и Хасавюрта. Министр надеется, что развитие логистики повысит конкурентоспособность местных производителей.

Подводя итоги сказанному, он заверил, что региональные проекты будут поддержаны.