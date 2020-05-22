Махмуд Амиралиев рассказал о ситуации в Карабудахкентском районе в период эпидемии

Главный редактор газеты «Ёлдаш» Рашид Акавов в прямом эфире на официальной странице газеты в инстаграме провел интервью с главой Карабудахкентского района Махмудом Амиралиевым о ситуации в муниципалитете в связи с коронавирусной эпидемией.

Отметим, что интервью проводилось в рамках проекта «Открытый муниципалитет», которая реализовывается газетой «Ёлдаш». Как отметил Амиралиев в ходе интервью, главной проблемой, с которой столкнулось руководство района в период эпидемии, стало донесение информации о вирусе до народа, так как многие считали что это придумано властями.

Они начали проводить регулярные встречи с руководителями населенных пунктов и имамами для решения этой проблемы. Когда наступил пик заражения, им пришлось принимать нетрадиционные меры. В районе было развернуто 230 коек для больных коронавирусом, так как инфекционная больница была рассчитана только на 20 коек.

Для этих целей также подготовили санаторий и оздоровительный центр «Анжи-мастер». Все койки обеспечили кислородом. Им удалось всеми стараниями преодолеть пик заболевания. В самый сложный период в больницах лежали 207 пациентов с пневмонией, сегодня их 155. 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Умерло в районе 43 человека. Проблем с нехваткой лекарств в больницах не возникало. Меценаты помогли обеспечить необходимыми препаратами малоимущих жителей, которые проходили лечение на дому.

Затем Махмуд Амиралиев рассказал о том, как проходило дистанционное обучение в районных школах и с какими трудностями они столкнулись. По его словам, проблем было несколько – это, в первую очередь, технические проблемы в сети, перебои из-за загруженности сети Интернет, отсутствие у детей необходимой техники или телефонов и, конечно же, не готовность к такому формату обучения самих учителей. Но учителя не сдавались и находили пути решения всех возникающих проблем.

Что же касается поддержки предпринимателей, которым пришлось на период ограничительных мер приостановить деятельность, будет снижен налог на имущество, единый сельскохозяйственный налог, а также налоги на магазины снизят в 2 раза.

Также рассматриваются субсидии и различные льготы для предпринимателей района Так как 95 % всего валового продукта, который производится в районе это продукты сельского хозяйства, работа сельхозпредприятий не останавливалась ни на один день. Газели и фуры с сельхозпродукцией на постах не останавливались.

Для того чтобы занять молодежь муниципалитета на время самоизоляции Амиралиевым и начальником отдела по физической культуре было решено проводить различные онлайн турниры, утреннюю зарядку в прямом эфире.

В ходе эфира глава района также отвечал на вопросы зрителей. Один из них интересовался судьбой победителя конкурса «Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский район». Махмуд Гусейнович заявил, что один из победителей на данный момент трудоустроен в администрации района, остальные включены в список резерва и обязательно будут трудоустроены.

В завершение прямого эфира Махмуд Амиралиев поздравил земляков с наступающим праздником Ураза-байрам и призвал их отметить в этом году праздник дома.