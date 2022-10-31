Махмуд Амиралиев напомнил о начале осенней призывной кампании

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев прокомментировал начало осенней призывной кампании: «Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, 1 ноября начинается очередная осенняя призывная кампания лиц, подлежащих на срочную военную службу. Из-за объявления частичной мобилизации граждан России для проведения специальной военной операции на освобожденных территориях Украины сроки осеннего призыва перенесены на месяц позже. Здесь особо хочу подчеркнуть, что военнослужащие срочной службы не направляются в зону проведения СВО, где наши доблестные войска борются с неонацистами. За 8 месяцев проведения СВО ни один военнослужащий из нашего Карабудахкентского района не отправлен на освобожденные территории Украины для участия в СВО», — отметил руководитель района.